"Богдан" планирует с апреля возобновить производство легковых авто в Черкассах

Украинская автомобильная корпорация "Богдан" планирует с апреля возобновить работу завода легковых автомобилей в Черкассах.

Как сообщается в сообщении пресс-службы корпорации "Богдан" на ее официальном сайте со ссылкой на президента корпорации Олега Свинарчука, производство возобновляется для выполнения производственной программы на 2013 год с учетом достигнутых предварительных договоренностей с поставщиками машинокомплектов. Всего в текущем году планируется выпустить до 15 тыс. автомобилей, или на 25% больше, чем 2012 году.

По словам президента корпорации, достичь договоренностей с партнерами и сформировать производственный план, корпорации удалось благодаря решению о введении Украиной на три года дополнительных пошлин на ввоз автомобилей с двигателями 1-2,2 л, которое вступит в силу 13 апреля.

По мнению О.Свинарчука, "введение дополнительной пошлины должно стать первым шагом в комплексе инициатив, направленных на поддержку автомобилестроительной области".

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении с 13 апреля специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров допускает прекращение ведущими автомобильными импортерами ввоза автомобилей с объемом двигателя от 1 тыс. до 2,2 тыс. куб. см в случае введения пошлины.

Корпорация “Богдан” заявила, что позитивно оценивает введение спецпошлин на импорт автомобилей. Представитель компании заявил: “Это позволит загрузить заводы, что положительно скажется на экономике регионов и государства в целом. И станет стимулом для создания новых рабочих мест, увеличения отчислений в социальные фонды и бюджеты всех уровней”.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Корпорация "Богдан" по итогам 2012 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 455 единиц.

Производство легковых автомобилей в условиях отсутствия государственной поддержки отечественных автопроизводителей и сокращения зарубежных рынков сбыта, в том числе из-за введения Россией утилизационного сбора, в прошлом году упало на 40,5% до 12 034 единиц.

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