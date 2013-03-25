Кабмин обнародовал Программу активизации развития экономики

Кабинет министров обнародовал Программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, обговоренную на заседании правительства 27 февраля 2013 года и отправленную затем на доработку.

Соответствующее постановление №187 опубликовано на веб-портале правительства.

«Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти на время подготовки предложений о внесении изменений в Государственный бюджет – 2013 и составления Государственного бюджета на 2014 год предусмотреть средства для выполнения задач и мероприятий Программы», - сказано в постановлении. Аналогичные изменения необходимо внести или предусмотреть в местных бюджетах.

Кроме того, министерствам и другим центральным и местным органам власти теперь необходимо отчитываться о выполнении пунктов программы перед Министерством экономического развития и торговли не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Обобщенные отчеты необходимо подавать до 30 числа каждого месяца в Кабинет министров.

Основными заданиями государственной политики на 2013-2014 годы определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

В интервью журналистам украинских телеканалов Н.Азаров выразил надежду, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.

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