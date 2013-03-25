«Концерн Стирол» в 2013 году вложит 50 млн грн в уменьшение вредных выбросов

Крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине «Концерн Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерен в 2013 году вложить 50 млн грн на работы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на технического директора Виталия Пономаренко.

По его словам, в 2012 году «Стирол» направил на уменьшение вредных выбросов в атмосферу 46 млн грн, что на 4 млн грн больше, чем за период 2010-2011 гг. В прошлом году компания произвела выбросов на 39% ниже разрешенного количества.

В. Пономаренко, сообщил, что концерн сам использует современные технологии для контроля состояния атмосферного воздуха.

«Наша Автоматическая система контроля окружающей среды (АСКОС) представляет собой 5 постов, расположенных в зоне влияния концерна на расстоянии полутора - трех с половиной километров от источников выбросов в районах с наибольшей плотностью населения. Показания снимаются по загрязняющим веществам - оксидам азота, аммиаку, окислам серы, окиси углерода. Метеопараметры снимаются каждые 10 сек., затем усредняются и каждые 15 мин. выводятся на сервер диспетчера предприятия. Ситуация транслируется на сайт концерна, где с ней может ознакомиться каждый», - объяснил технический директор.

В. Пономаренко рассказал, что за последние два года в модернизацию оборудования концерна были вложены значительные средства. Всего в 2011 году на восстановление производственного потенциала концерна и его социальных объектов было направлено более 420 млн грн, в 2012 году - 180 млн грн.

«У нас идет закупка новейшего оборудования, приборов, датчиков. Все, что сейчас применяется в химической промышленности, дает лучший экологический эффект по сравнению с оборудованием, которое использовалось раньше. Проводятся масштабные реконструкции и усовершенствования действующих производств. В каждой из этих работ присутствует природоохранная составляющая», - сказал В. Пономаренко.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.