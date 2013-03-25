Корпорация «УкрАВТО» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 42%

Автомобильная корпорация «УкрАВТО» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 41,76% - до 182,06 млн грн со 128,42 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки компании за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 11% - до 3,796 млрд грн с 3,414 млрд грн.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 128,426 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине производство автомобилей продолжает снижаться