Правительство предоставит металлургам миллиардные госгарантии

Кабинет министров в текущем году направит на создание литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали» 9 млрд грн.

Об этом идет речь в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

«Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году - 9 млрд грн», - сказано в программе.

Согласно документу, на выполнение работ будут направлены средства, привлеченные под госгарантии.

При этом в правительстве считают, что такие меры приведут к увеличению объемов производства на 900 млн гривень в год, что позволит создать 1 549 новых рабочих мест, снизить затраты природного газа при производстве проката со 120 до 15 куб. м/тонна, а также поспособствуют снижению объема выбросов в атмосферу в 3,5 раза.

Как сообщал ранее УНИАН, предприятие «Донецксталь» намерено построить литейно-прокатный комплекс за 200 млн долл. Такая сумма звучала 14 марта при подписании Меморандума о сотрудничестве между ПрАО «Донецксталь - металлургический завод» и компанией Siemens для реализации проекта по модернизации металлургического предприятия.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. Завод контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.

Производство чугуна на предприятии в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 5% - до 1,273 млн тонн, производство листа упало в 4,1 раза - до 80,3 тыс. тонн, а сортовой стали - сократилось на 24,6%, до 74,1 тыс. тонн.

Производство заводом жидкого чугуна в 2012 году составило 1,310 млн тонн, а жидкой стали - 90,1 тыс. тонн.

В 2012 году "Донецксталь" сократила чистую прибыль на 62,7% - до 442 млн грн .

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Кабинет министров предоставит государственные гарантии в 2014 году для строительства второй очереди электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" («Днепросталь») в размере 1,540 млрд грн.

Об этом говорится в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

При этом в правительстве считают, что такие меры приведут к увеличению объемов экспорта трубной продукции на 700 тыс. тонн (стоимостью не менее 700 млн долл.), что должно также поспособствовать обеспечению дополнительных отчислений в бюджет в сумме более 200 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, по информации владельца компании ВиктораПинчука, «Интерпайп сталь» сможет увеличить производство стали до 2 млн тонн в год в случае роста рынков.

4 октября международная трубно-колесная компания "Интерпайп" (г. Днепропетровск) ввела в промышленную эксплуатацию современный электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" ("Днепросталь") стоимостью 700 млн долл. с годовой мощностью 1,32 млн тонн.

Также Кабинет министров намерен предоставить под госгарантии в 2014 году 750 млн грн на создание мощностей по производству труб повышенной прочности на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб" (г. Никополь, Днепропетровская область).

При этом в правительстве отмечают, что такие меры приведут к увеличению объемов экспорта трубной продукции на 215 млн долл. в год, что будет способствовать также замещению импорта трубной продукции в объеме 100-130 тыс. тонн в год (не менее 200 млн долл. в действующих ценах), а также обеспечит дополнительные отчисления в бюджет на сумму более 110 млн гривен в год.

Как сообщал УНИАН, на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб" в 2013 году, благодаря осуществлению программы модернизации, планирует увеличить производство профильной продукции к уровню прошлого года на 25%.

В 2013 году завод планирует продолжить свою широкомасштабную модернизацию, в частности, во втором квартале 2013 года запланировано завершить строительство новой кольцевой печи нагрева заготовки Loi Thermrocess и второй линии в трубопрокатном цехе.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.