Крюковский вагонзавод поставит в Казахстан 49 пассажирских вагонов

Крюковский вагоностроительный завод поставит в 2013 году в Казахстан 49 пассажирских вагонов, сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

По ее данным, соответствующий контракт завод заключил в начале этого года с Пассажирской лизинговой вагонной компанией, которая входит в состав АО «Пассажирские перевозки» и является самым крупным балансодержателем парка пассажирских вагонов на территории Казахстана.

По условиям контракта, в этом году крюковские вагоностроители поставят в Казахстан 49 пассажирских вагонов модели 61-779 различных модификаций.

В частности, это плацкартные, купейные вагоны, в том числе вагоны, с местами для людей с ограниченными физическими возможностями. Согласно условиям договора, вся продукция должна быть отправлена заказчику до конца первого полугодия 2013 года.

Первая в этом году партия из 16 плацкартных вагонов модели 61-779П, собранных на Крюковском вагоностроительном заводе, уже отправлена заказчику в счет выполнения контрактных обязательств.

Напомним, что сотрудничество Крюковского вагоностроительного завода и компании АО «Пассажирские перевозки» началось в 2011 году. За это время предприятие поставило Казахским железным дорогам 77 пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.