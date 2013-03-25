Кабмин намерен создать Государственную холдинговую компанию «Антонов»

Кабинет министров Украины намерен создать Государственную холдинговую компанию «Антонов» и отдать государству 100% акций новосозданного холдинга.

Об этом сказано в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

Согласно постановлению, в состав холдинга войдут “Завод 410 гражданской авиации”, “Антонов” и Харьковское государственное авиационное ордена Октябрьской революции и Трудового красного знамени предприятие.

Цель создания холдинга – финансовое оздоровление предприятий самолетостроения, создание условий для наращивания темпов выпуска продукции самолетов семейства «Ан». Холдинг должен быть создан до конца 2013 года.

Справка УНИАН. На данный момент компания «Антонов» является государственным предприятием, в состав которого входят опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам, а также авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Государственное предприятие «Завод 410 ГА» (г. Киев) специализируется на ремонте самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и ремонте двигателей Д-36 1 серии, серии 1А, 2А для самолетов Як-42, Ан-72, Ан-74.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, одно из старейших самолетостроительных предприятий Украины, работает на авиационном рынке более 85 лет. Имеет сертификаты об одобрении производства, выданные Госавиаслужбой Украины и Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета,

а также заключение по организации системы качества Бюро Веритас. Предприятие специализировалось на строительстве самолетов Ан-140-100 и различных модификаций многоцелевого самолета Ан-74.

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