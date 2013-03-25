Кабмин направит 742 млн грн на производство украинских вертолетов

Кабинет министров Украины в 2013 году направит на организацию производства вертолета МСБ-2 на предприятии «Мотор Сич» (Запорожье) — 109,4 млн грн, а также на организацию производства вертолета взлетной массой 5-6 тонн — 632,6 млн грн.

Об этом говорится в Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., опубликованной на сайте Кабинета министров (постановление №187 от 27 февраля 2013 года).

При это отмечается, что такие меры приведут к обеспечению замещения импорта легких вертолетов в количестве 200 единиц на сумму не менее 1,6 млрд долларов США, а также обеспечению экспорта вертолетов в количестве 300 единиц (стоимостью около 2,6 млрд долларов США).

«Ожидаемые результаты: обеспечение замещения импорта легких вертолетов в количестве 50 единиц на сумму не менее 100 млн долларов США; обеспечение экспорта вертолетов в количестве 50 единиц (на сумму не менее 100 млн. долларов США); обеспечение замещения импорта легких вертолетов в количестве 150 единиц (стоимостью около 1, 5 млрд долларов США); обеспечение экспорта вертолетов в количестве 250 единиц (стоимостью около 2,5 млрд долларов США)», - сказано в программе.

При этом в правительстве отмечают, что такие меры также позволят создать 3600 и 500 дополнительных рабочих мест на ОАО "Мотор Сич", 800 и 300 новых рабочих мест на девяти смежных предприятиях, эти меры также буду способствовать повышению заработной платы работникам.

Также, увеличатся объемы отчислений в государственный бюджет на 3,14 млрд грн и 82 млн грн в течение периода реализации проекта.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.