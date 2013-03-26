Определены понятия «крупных» и «особо крупных» партий фальсифицированных лекарств

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовала проект приказа об определении «крупных» и «особо крупных» партий фальсифицированных лекарств, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу Михаила Бродского.

Проект документа, как отмечают в Госпредпринимательстве, разработан на выполнение норм закона об усилении ответственности за фальсификацию или организацию оборота фальсифицированных лекарственных средств.

В частности, «крупной» считается партия фальсификата на сумму от 50 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно: от 28650 грн до 286500 грн.

«Если стоимость фальсифицированных лекарств превышает 500 необлагаемых минимумов, размер партии считается «особо крупным», - говорится в сообщении.

В Госпредпринимательстве напомнили, что в соответствии с нормами Налогового кодекса объем необлагаемого налогом минимума составляет 573 грн.

Как сообщал УНИАН, объем фальсифицированных лекарственных препаратов на украинском фармацевтическом рынке достигает 1% от общего оборота лекарств. Такую же статистику относительно некачественных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарств дают и страны Восточной Европы, в частности Польша, Венгрия, Словакия. Вместе с тем, в ряде стран СНГ этот показатель приближается к нулю.

По разным оценкам общий годовой объем фармацевтического рынка Украины (по ценам производителей в 2010 году) составляет порядка 20 млрд грн.