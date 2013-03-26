Кабмин намерен привлечь под госгарантии 10 млрд грн на модернизацию ГМК

Кабинет министров Украины намерен в 2013-2014 годах привлечь под государственные гарантии порядка 10 млрд грн на реализацию проектов модернизации предприятий горно-металлургического комплекса.

Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением №187, размещенным на веб-портале правительства.

Цель привлечения средств – увеличение объемов производства продукции предприятий ГМК и разрешение социальных проблем отдельных территорий.

Кроме того, Кабмин допускает освобождение отечественных предприятий от уплаты ввозной пошлины в случае импорта оборудования и комплектующих, которые не производятся в Украине и ввозятся с целью технического переоснащения горно-металлургического производства.

Правительство также рассчитывает создать дополнительные стимулы для активизации процессов модернизации, в том числе, посредством удовлетворения спроса металлургических предприятий в сырье и металлоломе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в текущем году направит на создание литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали» 9 млрд грн. В 2014 году Кабмин предоставит государственные гарантии в размере 1,540 млрд грн в 2014 году для строительства второй очереди электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" («Днепросталь»). Кроме того, в 2014 году планируется выделить 750 млн грн на создание мощностей по производству труб повышенной прочности на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб".

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