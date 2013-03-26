Кабмин привлечет 5 млрд грн под госгарантии для производства отечественной сельхозтехники

Кабинет министров Украины намерен в 2013-2014 годах привлечь под государственные гарантии суммарно 5 млрд грн для создания производства отечественной сельскохозяйственной техники.

Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением №187, размещенным на веб-портале правительства.

Согласно плану, в 2013 году объем госгарантий составит 1,5 млрд грн, в 2014 – 3,5 млрд грн. Производства будут развернуты в Черниговской, Херсонской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Запланированный объем производства составит до 400 единиц зерноуборочных комбайнов в год и 1500 тракторов.

Как сообщал УНИАН, 19 марта во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ премьер-министр Николай Азаров заявлял, что правительство намерено восстановить производство комбайнов на Херсонском машиностроительном заводе, заводе «Червона зирка» Кировоградской области и ряде других производств.

Н.Азаров напомнил, что уже разработан и проходит испытания комбайн «Скиф», идет обсуждение совместного производства комбайнов типа CLAAS. Причем ежегодный выпуск комбайнов CLAAS может составить до тысячи комбайнов в зависимости от требований рынка.