Кабмин привлечет 4,5 млрд грн под госгарантии для серийного производства Ан-148 и Ан-158

Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением №187, размещенным на веб-портале правительства.

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

При этом сумма дополнительных отчислений в государственный бюджет в период реализации проекта должна составить порядка 9,3 млрд грн. Количество новосозданных рабочих мест на ГП «Антонов» составит не менее 5200 и порядка 12-13 тысяч новых рабочих мест на 33 других смежных предприятиях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен создать Государственную холдинговую компанию «Антонов» и отдать государству 100% акций новосозданного холдинга.

В состав холдинга войдут “Завод 410 гражданской авиации”, “Антонов” и Харьковское государственное авиационное ордена Октябрьской революции и Трудового красного знамени предприятие.

Цель создания холдинга – финансовое оздоровление предприятий самолетостроения, создание условий для наращивания темпов выпуска продукции самолетов семейства «Ан». Холдинг должен быть создан до конца 2013 года.

Справка УНИАН. На данный момент компания «Антонов» является государственным предприятием, в состав которого входят опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам, а также авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148.

В конце марта начались летные испытания первого серийного регионального реактивного самолета Ан-158, изготовленного на серийном заводе «Антонов» для дальнейшей передачи кубинской авиакомпании «Cubana de Aviacion».