УГМК в 2012 году увеличила чистую прибыль в 7,45 раза

Одна из крупнейших металлосервисных компаний Украины «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль в 7,45 раза — до 69,167 млн грн с 9,289 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 12,3% — до 1,567 млрд грн с 1,787 млрд грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) было создано в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

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