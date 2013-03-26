Moody's присвоило «Донецкстали» рейтинг «В3» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило компании «Донецксталь» корпоративный рейтинг «B3» и рейтинг вероятности дефолта эмитента на уровне «B3-PD», сообщается на сайте агентства.

При этом рейтинг компании по национальной шкале установлен на уровне «Baa3.ua». Прогноз по всем рейтингам негативный. Рейтинг присвоен компании «Донецксталь» впервые.

«Наше решение присвоить компании рейтинг B3 и Baa3.ua отражает влияние на компанию суверенных рисков Украины и цикличность рыночных колебаний. Вместе с тем, позитивным фактором является значительный корпоративный запас высококачественного угля», - говорится в пресс-релизе Moody's.

Справка УНИАН. Группа «Донецксталь», помимо металлопродукции, производит кокс, железорудный концентрат и агломерат. В 2012 году "Донецксталь" сократила чистую прибыль на 62,7% - до 442 млн грн.

Кабинет министров в текущем году направит на создание литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали» 9 млрд грн.