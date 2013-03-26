Харьковский тракторный завод в 2012 году увеличил чистый убыток в 8,5 раз

Один из ведущих тракторных заводов страны Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличило чистый убыток в 8,57 раза - до 24,792 млн грн с 2,886 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 17,1% - до 771,978 млн грн с 659,037 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский тракторный завод» специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются более чем с 250 наименованиями сельхозмашин и орудий.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортирования различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.

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