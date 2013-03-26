Кабмин привлечет 2,7 млрд грн под госгарантии для строительства ракеты-носителя «Циклон-4»

Кабинет министров Украины намерен привлечь в 2013 году 2,720 млрд грн под государственные гарантии для создания ракетно-космического комплекса “Циклон-4” и Национальной системы спутниковой связи.

Об этом говорится в Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, утвержденной постановлением №187, размещенным на веб-портале правительства.

Целью привлечения средств является увеличение объема производства экспортоориентированной продукции и экспорта до 160 млн долларов в год, включая создание и проведение исследований опытного образца ракеты-носителя «Циклон-4», а также реализацию космических экспериментов на борту ракет-носителей «Зенит -3SL” (“Морской старт”), «Зенит-2SLБ», «Зенит-3SLБ» (“Наземный старт”), “Днипро”, 1 ступени ракеты-носителя “Antares”.

Справка УНИАН. «Циклон-4» - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК), куда будут входить ракета-носитель «Циклон-4» и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску ракеты – носителя и полезной нагрузки.

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трёхступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3» и предназначена для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алькантаре (Бразилия). Она позволит выводить на экваториальную орбиту высотой 500 км полезную нагрузку массой до 5,5 т и массой до 1,8 т - на геопереходную орбиту.