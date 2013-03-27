Кабмин скоро примет окончательное решение по пересмотру пошлин в рамках ВТО

Правительство Украины в ответ на жесткую критику со стороны Евросоюза и США в связи с планами Украины пересмотреть тарифные ставки в рамках ВТО намерено в ближайшее время принять окончательное решение по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге в Кабинете министров Украины.

"Сейчас мы размышляем над нашими дальнейшими шагами, и думаю, что в ближайшее время будет окончательная и четкая ясность, наша позиция в отношении нотификации 371 пошлины», - сказал И.Прасолов

При этом министр в очередной раз заявил, что считает действия Украины правильными и законными.

«Мы ничего не нарушили. Вопросов много. Уже два раза наши представители были в Женеве, в штаб-квартире ВТО", - отметил И.Прасолов, уточнив, что позицию Украины наиболее активно критикует Евросоюз.

"Очень активную позицию занимает Евросоюз, с представителями которого мы тоже встречались", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта представительство Европейского Союза в Украине подтвердило свое негативное отношение к попыткам украинских властей пересмотреть более 300 тарифных ставок в рамках членства ВТО.

По мнению европейских дипломатов, в истории организации до сих пор не было даже прецедента такого пересмотра. Кроме того, дипломаты выразили удивление заявлением правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции Валерия Пятницкого о якобы отсутствии жалоб на позицию Украины.

Дипломаты также напомнили, что Европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт передал это предложение лично вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру экономического развития и торговли Украины И.Прасолову и собственно господину В.Пятницкому во время совместной встречи 23 января. Такое же предложение было передано украинской делегации во время недавнего саммита Украина – ЕС 25 февраля.

Ранее посольство США выразило обеспокоенность неизменностью позиции Украины в отношении пересмотра антидемпинговых пошлин и указало на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны.

В диппредставительстве также обратили внимание, что Украина апеллирует к 28 статье ГАТТ всего после трех лет присоединения к ВТО, что выглядит как возвращение к переговорному процессу об условиях вступления Украины в организацию. Если другие страны последуют примеру Украины и начнут переговоры об изменении условий своего членства, то это будет беспрецедентная проверка ВТО на прочность. Украинская сторона делает упор на своем праве, закрепленном в Статье 28, однако, по мнению американских дипломатов, это «не является мудрейшим шагом».

12 сентября 2012 года Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

29 ноября 2012 года страны - участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94).

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.