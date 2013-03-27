В Запорожье будут выпускать электровозы совместно с чешскими и немецкими предприятиями

Государственное предприятие «Запорожский электровозоремонтный завод» (г.Запорожье) будет выпускать электровозы совместно с чешскими и немецкими предприятиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, об этом заявил сегодня, представляя коллективу предприятия нового руководителя – Виталия Бондаренко, первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виктор Емельяненко.

«ЗЭРЗ – базовое предприятие по ремонту и производству электровозов, и перед нами стоит задача привлечь его к обновлению подвижного состава отечественной железной дороги. Сейчас планируется сотрудничество ЗЭРЗ с чешскими и немецкими предприятиями для производства электровозов на безе нашего завода», - цитирует пресс-служба ЗОГА В. Емельяненко.

По словам первого заместителя председателя ЗОГА, на сегодняшний день министерством инфраструктуры Украины перед ЗЭРЗ поставлено задание «выйти на производство собственного электровоза в течение полутора лет».

Справка УНИАН. Запорожский электровозоремонтный завод (Запорожье) - государственное предприятие по ремонту электровозов для нужд железных дорог. Основным заказчиком работ и услуг для предприятия является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины.

В настоящее время завод производит ремонт 11 серий подвижного состава.

В 3 квартале 2012 года чистая прибыль завода составила 2,537 млн грн. Выручка от реализации продукции составила 321,6 млн грн. Себестоимость продукции составила 285,2 млн грн.