Черниговский автозавод изучает вопрос производства сельхозтехники совместно с "Гомельсельмашем"

В Чернигове изучают вопрос совместного производства сельхозтехники с предприятием "Гомельсельмаш" (Республика Беларусь) на базе ЗАО "Черниговский автозавод".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время брифинга сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко.

По его словам, генеральный директор гомельского предприятия на прошлой неделе посетил "Черниговский автозавод" и ознакомился с его работой.

"У нас есть много планов. В первую очередь, речь идет о начале сбора сельхозтехники совместно с белорусскими производителями и ее реализации в Черниговской области, а может, и за пределами области", - сказал В.Хоменко.

Он также добавил, что на черниговском предприятии есть все организационные и технические возможности для производства сельскохозяйственной техники.

Справка УНИАН. ЗАО «Черниговский автозавод» входит в корпорацию «Эталон». Специализируется на производстве автобусов. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.

В 2011 году на предприятии начато производство украинско-белорусских троллейбусов.

«Черниговский автозавод» в 2012 году получил чистый убыток в размере 16 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистая прибыль составила 2 млн грн.

Корпорация «Эталон» (г. Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

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