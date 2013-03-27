«Лугансктепловоз» презентовал трехсекционный тепловоз

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз» произвел и презентовал первый трехсекционный тепловоз 3ТЭ116У.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, на презентацию прибыли вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Алексей Воротилкин и генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» Андрей Андреев.

В качестве базовой была принята серийная машина типа ТЭ116У, хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации.

Трехсекционный тепловоз должен обеспечивать продолжительную силу тяги 99 тс и позволит возить на руководящем подъеме 9 0/0 составы массой 9,42 тыс. т (против 6,28 тыс. т у 2ТЭ116У).

Основным отличием нового тепловоза является наличие бустерной (средней) секции, в которой вместо кабины управления находится переходный отсек с пультом управления для проведения реостатных испытаний и маневровой работы на путях депо. То есть, бустерная секция имеет возможность самостоятельно передвигаться по деповским путям, что важно для работников локомотивных депо. Благодаря автономности средней секции, тепловоз имеет возможность работать в двухсекционном режиме с условием, что ведущей секцией является та, что оборудована кабиной машиниста.

По словам генерального директора «Лугансктепловоза» Павла Цеснека, завод обязуется завершить процесс сертификационных испытаний и получить сертификат соответствия на тепловоз 3ТЭ116У до августа. Получению сертификата будет предшествовать комплекс предварительных, приемочных и сертификационных испытаний. Прежде всего, будет проверяться воздействие нового тепловоза на путь, в полном объеме пройдут тягово-энергетические испытания. Предстоит испытательный пробег в 5000 км. Испытания пройдут в условиях реальной эксплуатации на Донецкой железной дороге.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Лугансктепловоз» сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 22% - до 55,7 млн грн с 71,8 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».