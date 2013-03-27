«Антонов» в 2013 году планирует выпустить до 15 самолетов

Государственное авиастроительное предприятие «Антонов» планирует выпустить 12-15 самолетов до конца 2013 года.

Об этом сообщил в ходе круглого стола «Коммерческая авиация: международный опыт и украинские реалии» вице-президент предприятия Александр Кива.

«В этом году мы ставим задачу произвести минимум 12 самолетов, хотя заказчики подталкивают нас к тому, чтобы выйти на производство 15 самолетов», - сказал А. Кива.

По его словам, в Киеве будет производиться финальная сборка этих самолетов семейства АН-148 и АН-158. При этом в течение трех лет предприятие планирует выйти на уровень производства 24 самолетов в год.

«Мы подготовили бизнес-план, как увеличить темп производства и выпуска», - сказал вице-президент.

Он также сообщил, что премьер-министр Украины Николай Азаров поручил предприятию осуществить пополнение государственного авиапарка Украины и до конца года организовать перевозки на самолетах АН-148. По словам вице-президента предприятия «Антонов», государство заинтересовано в поставке 6 самолетов в течение ближайших двух лет. Из них 4 самолета нормальной комплектации и 2 самолета в комплектации «VIP».

«Мы предоставили заказчику варианты комплектации, но пока еще выбор не сделан», - пояснил А. Кива.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

Также Кабмин намерен создать Государственную холдинговую компанию «Антонов» и отдать государству 100% акций новосозданного холдинга.

В состав холдинга войдут “Завод 410 гражданской авиации”, “Антонов” и Харьковское государственное авиационное ордена Октябрьской революции и Трудового красного знамени предприятие.

Цель создания холдинга – финансовое оздоровление предприятий самолетостроения, создание условий для наращивания темпов выпуска продукции самолетов семейства «Ан». Холдинг должен быть создан до конца 2013 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148.