Фирташ запустил химический завод в Эстонии после трех лет простоя

Холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, восстановил работу своего химического предприятия «Нитроферт» (Эстония) по производству химических удобрений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Производство завода «Нитроферт» было остановлено в феврале 2009 года в связи с экономическим кризисом, в частности, из-за падения цен на продукцию и роста ее себестоимости.

«Производственная мощность завода составит 280 тысяч тонн продукции в год. Запуск предприятия открывает для группы новые перспективы по выходу на европейский рынок удобрений», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Нитроферт» планирует ежегодно выпускать около 100 тысяч тонн жидкого товарного аммиака и 180 тысяч тонн карбамида. Предприятие будет поставлять продукцию преимущественно в страны Северной Европы.

«Нитроферт» – это небольшой, но очень значимый для стратегии нашего азотного бизнеса актив. Возобновление работы эстонского предприятия открывает для нас новые возможности выхода на европейский рынок, емкость которого оценивается в 10 миллионов тонн. Рынок ЕС – это колоссальный рынок, мы хотим на нем работать и зарабатывать. Спрос на качественные минеральные удобрения в Европе продолжает расти», – цитирует пресс-служба управляющего директора GROUP DF Бориса Краснянского.

В пресс-службе также отметили, что для запуска «Нитроферта» были задействованы специалисты украинских предприятий, входящих в Ostchem – концерна «Стирол», «Ривнеазота», «Северодонецкого «Азота», черкасского «Азота», а также сотрудники ведущих департаментов и других предприятий Ostchem, которые помогли отремонтировать и модернизировать два производственных цеха – аммиака и карбамида. Согласно пресс-релизу, специалисты разработали двухлетнюю программу капитального и текущего ремонта «Нитроферт», а также инвестиционную программу развития предприятия на два года (2013-2014).

«Инвестируя в «Нитроферт», мы, в первую очередь, намерены добиться увеличения производственной эффективности предприятия, снижения себестоимости готовой продукции, эффективного взаимодействия с другими украинскими активами. Наша цель – выйти на новые показатели по энергосбережению, отвечающие лучшим мировым стандартам. После реализации инвестиционной программы, показатели должны быть аналогичны тем, которых мы уже добились на других предприятиях Ostchem. В ходе будущей модернизации «Нитроферта», прежде всего, будут снижены расходные коэффициенты природного газа, энергии, воды», – передает пресс-служба слова генерального директора Ostchem Александра Халина.

Как сообщал УНИАН ,Group DF планирует инвестировать в 2013 году в собственные предприятия азотной химии - «Ривнеазот», «Стирол», Черкасский и Северодонецкий «Азот» - от 1 млрд грн до 1,3 млрд грн. Инвестиции будут направлены, в том числе, на сокращение объемов потребления газа.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.

АО «Нитроферт» входит в группу OSTCHEM, которая консолидирует химические активы Group DF.

Система управления качеством продукции соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.