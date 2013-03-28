"Черкасский автобус" в прошлом году сократил убытки на 22%

В 2012 году завод "Черкасский автобус" уменьшил убытки на 22% - до 9,1 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии, его активы на конец 2012 года составили 267 млн грн. Общая дебиторская задолженность завода - 55,6 млн грн, текущие обязательства - 103 млн грн.

В 2012 году завод сократил объем производства автобусов на 15%, или на 127 по сравнению с 2011 годом - до 701 единиц. В 2009 году, в связи с кризисом экономики Украины, объемы производства на ПАО "Черкасский автобус" сократились до 455 автобусов. В 2010 году было произведено 733 автобуса, что в 1,6 раза больше объемов 2009 года. В 2011 году произведено 828 автобусов. К 2015 г. ПАО "Черкасский автобус" планирует выйти на оптимальный уровень производства докризисных лет. В 2007-2008 годах предприятие выпускало около 3 тыс. автобусов в год.

Как сообщал УНИАН, 2011 год ПАО "Черкасский автобус" закончил с убытком 11,6 млн грн, сократив чистый доход на 2,43%, или на 5,7 млн грн до 227 млн грн по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. После продажи контрольного пакета акций ПАО "Черкасский автобус" в 2001 году корпорация "Богдан моторс" вывела предприятие со своей структуры. Сосредоточившись на производстве автобусов, завод отказался от производства другой продукции (автомобильные прицепы, переоборудование грузовых автомобилей и автобусов), передав их производство родственным структурам. Предприятие специализируется на производстве автобусов модельного ряда "Богдан" и было одним из основателей корпорации "Богдан".