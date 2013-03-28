Суд открыл производство по иску о правомочности спецпошлин на импорт авто

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил предварительное судебное заседание на 11 апреля по административному иску о признании неправомочными действий Межведомственной комиссии по международной торговле.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По данным источника, иск в суд поступил 24 марта от двух физлиц.

Согласно исковому заявлению, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, истцы, в частности, просят «признать действие Министерства экономического развития и торговли Украины согласно публикации от 14 марта 2013 года сообщения в газете «Урядовый курьер» о решении Межведомственной комиссии по международной торговле от 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08, которое вступает в силу через 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения – неправомерным».

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Против введения спецпошлин выступили импортеры. Они заявляют, что действие пошлин приведет к подорожанию импортных автомобилей.

Кроме того, импортеры считают, что процедура введения спецпошлин в Украине проходит с нарушением правил ВТО, поскольку не были соблюдены сроки информирования торговых партнеров о введении таких мер.

Вместе с тем, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 15 марта заявил, что введение спецпошлин на импорт автомобилей соответствует нормам ВТО.