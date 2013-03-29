Янукович проведет заседание СНБО. Среди вопросов - деятельность «Укроборонпрома»

29 марта под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, участники заседания рассмотрят следующие вопросы:

- о финансово-экономическом состоянии и безотлагательных мерах по стабилизации деятельности и развития предприятий государственного концерна «Укроборонпром»;

- об организации взаимодействия Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям при противодействии угрозам и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- о состоянии исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами», введенного в действие указом Президента Украины от 30 августа 2012 года № 526.

При рассмотрении указанных вопросов планируется принять решение: об усовершенствовании системы государственного управления оборонно-промышленным комплексом и мерах по обеспечению национальных интересов Украины при осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными странами; о завершении реформирования системы реагирования на чрезвычайные ситуации и преодолении их последствий; о дальнейшем усовершенствовании системы обеспечения граждан Украины качественными и доступными лекарствами.