«Азовмаш» в 2012 году получил 3,6 млн грн чистой прибыли по МСФО

Управляющая компания одного из крупнейших машиностроительных комплексов Украины «Азовмаш» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистую прибыль в размере 3,631 млн грн, тогда как по итогам 2011 года по национальным стандартам финотчетности чистая прибыль составила 3,003 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом по нацстандартам финотчетности сократилось на 45,7% - до 303,613 млн грн с 559,207 млн грн и по международным стандартам финотчетности составило 305,123 млн грн.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году группа «Азовмаш», помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

Управляющей компанией холдинга является ПАО «Азовмаш», которое на корпоративных основах объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт» (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».

Осенью 2011 году руководство компании сообщило, что в состав акционеров «Азовмаша» вошел парламентарий из фракции "Партия регионов" Юрий Иванющенко. Размер купленного бизнесменом пакета акций не называется.

Сама же компания крупнейшими своими акционерами называет зарегистрированную на Кипре Wessanen Trading Limited и государство в лице Фонда госимущества.