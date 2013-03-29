"Богдан" в этом году планирует увеличить производство автомобилей на 24,6%

Украинская автомобильная корпорация "Богдан" в 2013 году по сравнению с 2012 годом намерена увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. шт. с 12,034 тыс. шт.

Об этом сообщил УНИАН глава пресс-службы корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

«Согласно договоренностям с поставщиками комплектующих в текущем году будет произведено порядка 15 000 авто», - сказал С. Красуля.

Он также отметил, что в 2013 году законтрактованный объем комплектующих предприятия АвтоВАЗ составляет 10 тыс. штук.

При этом комплекты для производства автомобилей Hyundai в ближайшее время также поступят на завод.

«Во втором полугодии 2013 года мы намерены поставить на конвейер как минимум две новые модели авто, ранее не производимые в Украине», - сообщил С.Красуля.

Он также отметил, что в 2013 году, как и прошлом, основные рынки сбыта продукции компании - Россия и Украина.

С. Красуля также сообщил УНИАН, что после возобновления работы завода легковых автомобилей в Черкассах, с его конвейера в апреле будет выпущено около 1 тыс. автомобилей.

Как сообщал УНИАН, компания планирует в апреле возобновить работу завода легковых автомобилей в Черкассах.

На первом этапе корпорацию «Богдан» контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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