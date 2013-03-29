«Стирол» инвестирует в систему очистки цеха по производству аммиачной селитры 12 млн грн

Концерн «Стирол», входящий в холдинг Ostchem, который объединяет предприятия азотной химии Group DF, планирует внедрить современную систему очистки цеха аммиачной селитры стоимостью 12 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Согласно сообщению, до конца 2013 года планируется на 20% снизить выбросы пыли селитры в цехе по производству аммиачной селитры.

«Инвестиция в систему очистки цеха по производству аммиачной селитры – это часть утвержденной экологической программы концерна на 2013 год. За три года нам уже удалось снизить объемы выбросов более чем в 2 раза – до 4,6% общегородского объема. Дальнейшая цель – довести этот показатель к 2014 году до 2-3%. Крупные мировые покупатели удобрений выдвигают высокие требования не только к качеству продукции, но и к экологичности производства», – передает пресс-служба слова председателя правления концерна «Стирол» Сергея Павлючука.

Систему очистки по заказу «Стирола» разработал Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза (УкрГИАП).

В пресс-службе отметили, что нынешний уровень выбросов предприятия сегодня полностью соответствуют нормативам стран ЕС. Так, в 2012 году он был на 39% ниже допустимой нормы, согласно данным Государственного управления охраны окружающей природной среды в Донецкой области.

«Однако мы будем и дальше снижать уровень выбросов», - цитирует пресс-служба председателя правления.

Также в пресс-релизе отмечено, что на «Стироле» уже работает первая в области автоматизированная система контроля окружающей среды «АСКОС». С помощью 5 автоматических постов, расположенных в зоне влияния концерна на расстоянии 1,5-3,5 км, система снимает метеопараметры каждые 10 секунд. Данные предоставляются в открытом доступе в режиме онлайн на веб-сайте концерна.

По информации, предоставленной пресс-службой, среди других проектов, связанных с улучшением экологии и энергосбережением, которые «Стирол» осуществит в 2013 году, председатель правления С.Павлючук назвал модернизацию склада жидкого аммиака (установка новых винтовых компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака), а также реконструкцию цехов по производству слабой азотной кислоты и нитрит-нитратных солей.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM, принадлежащий Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерен в 2013 году вложить 50 млн грн на работы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

В 2010-2012 гг. в экологические проекты концерн вложил 90 млн. грн.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.