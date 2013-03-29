Кабмин поможет открытию фармацевтического завода Gedeon Richter в Киевской области

Будапешт. Кабинет министров Украины будет оказывать содействие, чтобы ускорить открытие фармацевтического завода компании Gedeon Richter (Венгрия) в городе Вишневое (Киевская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам после посещения Южно-Пештских очистных сооружений компании "Веорг".

"У нас в Вишневом построен завод, который несколько лет не запускается. Вчера я встретился с руководителем этого предприятия, и он попросил правительство оказать ему помощь. Я думаю, что нет никаких проблем, если мы встретимся в ближайшее время в Киеве, и это предприятие в ближайшее время будет работать", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в ходе своего визита в Венгрию ознакомится с работой компании Gedeon Richter.

"Мой интерес связан с тем, что мы поставили перед собой задачу значительно расширить наш фармацевтический рынок и наше производство", - подчеркнул премьер.

По его словам, правительство намерено создать такие условия, которые будут способствовать значительной активизации фармацевтического производства в Украине.