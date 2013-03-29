"АвтоВАЗ" в мае начнет серийное производство новой Lada Kalina

Крупнейший российский автопроизводитель ОАО "АвтоВАЗ" в мае 2013 года планирует начать серийное производство новой Lada Kalina, старт продаж запланирован на июнь, сообщает ПРАЙМ.

Автопроизводитель будет выпускать Kalina с тремя новыми вариантами силовых агрегатов. В наиболее доступной комплектации "стандарт" у каждого автомобиля есть подушка безопасности водителя (ранее доступна только в топовых версиях). На всех новых авто (начиная с "нормы") - антиблокировочная система с усилителем экстренного торможения, в некоторых топ-версиях есть ESC - система стабилизации курсовой устойчивости.

Новая Kalina стартует в "люксе", с шестнадцатиклапанными моторами, механической коробкой передач и "автоматом". По мере развития проекта семейство пополнится вариантами "норма" и "стандарт", у "люкса" появятся новые дополнительные опции.

Официальный прейскурант и таблицу комплектаций "АвтоВАЗ" представит перед началом продаж.

Справка. ОАО "АвтоВАЗ" - одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 800 тысяч автомобилей в год. В 2012 году производитель выпустил 718 тысяч автомобилей. "АвтоВАЗ" в 2012 году сократил продажи автомобилей Lada на 4,1% по сравнению с предыдущим годом - до 608,2 тысячи штук.