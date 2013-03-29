Кременчугский сталелитейный завод не будет работать еще месяц

Кременчугский сталелитейный завод отложил возобновление производства предприятия до мая, сообщили УНИАН в профкоме предприятия.

По их данным, работникам обещают оплачивать простой — 2/3 от оклада, как предполагает КЗОТ. Также на предприятии начали выплачивать 13-ю зарплату. Деньги уже начали перечислять работникам на зарплатные карты.

Ранее завод планировал возобновить производство с апреля.

Причина невозобновления работы остается прежней - проблемы с сертификацией выпускаемой продукции.

Как сообщал УНИАН, российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" в конце ноября 2012 года приостановил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. По этой причине завод останавливал работу на несколько дней в декабре минувшего года и на две недели в январе нынешнего, а потом остановился с 13 февраля.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.