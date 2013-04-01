Кременчугский автосборочный завод приостановил производство

Кременчугский автосборочный завод ("КрАСЗ", Полтавская обл.) приостановил производство и будет простаивать ориентировочно до 16 апреля.

Об этом сообщили в мэрии Кременчуга.

По данным мэрии, завод работает в зависимости от поставок комплектующих и наличия заказов. Напомним, в марте 2013 года завод работал всего 7 дней. Рабочими днями ООО "ПО" Кременчугский автосборочный завод" в марте 2013 года были определены только 21, 22, 25 - 29 марта.

На предприятии ситуацию не комментируют, однако ранее заявляли, что с сентября 2012 года, когда Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, завод резко сократил объемы производства.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.