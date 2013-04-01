Производство металлопроката в 1-м квартале выросло на 1%, выплавка стали - на 2%

В Украине в январе-марте, по оперативным данным, производство общего проката выросло относительно января-марта 2012 года на 1% - до 7,355 млн тонн, выпуск стали вырос на 2% - до 8,322 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

При этом, производство готового проката сократилось на 2% - до 6,547 млн тонн.

Выплавка чугуна за январь-март выросла на 2% относительно аналогичного периода прошлого года – до 7,272 млн тонн.

Объем производства метизов в 1 квартале вырос на 7% - до 52 тыс. тонн.

Производство кокса сократилось на 8% относительно показателя 1 квартала 2012 года – до 4,428 млн тонн.

Поставка лома на металлургические предприятия за указанный период сократилась на 1% относительно января-марта 2012 года – до 984 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,968 млн тонн, выплавка стали - на 7% – до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн, производство метизов за отчетный период уменьшилось на 19% – до 212 тыс. тонн, производство кокса - на 3% - до 18,934 млн тонн.