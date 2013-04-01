Производство железной руды в 1-м квартале выросло на 2%

В Украине, по оперативным данным, за январь-март производство железной руды выросло на 2% относительно января-марта 2012 г. – до 20,45 млн тонн, производство окатышей сократилось на 4% - 5,45 млн тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

Производство железорудного концентрата за 1 квартал увеличилось на 2% - до 16,89 млн тонн, производство агломерата также выросло на 2% - до 10,94 млн тонн.

Справка УНИАН. Объемы производства железной руды за 2012 г. составили 79,8 млн тонн, производство окатышей – 22,3 млн тонн, что практически соответствует уровню производства в 2011 году. Производство железорудного концентрата за указанный период выросло на 1% - до 66,38 млн тонн.

Производство агломерата увеличилось также на 1% - до 42,54 млн тонн.