Производство стальных труб в 1-м квартале сократилось на 35%

В Украине, по оперативным данным, за 1 квартал производство стальных труб сократилось на 35% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года - до 398 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», среднесуточное производство труб за январь-март составило 4,4 тыс. тонн, в марте – 5,4 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2012 г. производство стальных труб сократилось на 9% по сравнению с 2011 годом - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло на 26% относительно 2010 года – до 2,222 млн тонн.