В Японии продажи новых автомобилей падают седьмой месяц подряд

В марте продажи новых автомобилей в Японии сокращались седьмой месяц подряд, сообщает "Газета.RU" со ссылкой на телекомпанию NHK.

Как заявили представители отрасли, в течение марта было продано чуть более 667 тыс. новых автомобилей. Это представляет собой падение свыше 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Продажи продолжают снижаться после прекращения действия в сентябре правительственной программы субсидирования приобретения экологически чистых автомобилей.

По словам представителей отрасли, показатели по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года будут оставаться слабыми до осени.

Как сообщал УНИАН, в феврале международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Японии "АА-", краткосрочный рейтинг "А-1+" и негативный прогноз по ним.

Государственный долг Японии к концу нынешнего финансового года, который закончился 31 марта, составил 1,016 квадриллиона иен (10,9 триллиона долларов), сообщали местные СМИ со ссылкой на Министерство финансов.

В конце декабря прошлого года долг превысил рекордный рубеж в 997 триллионов иен (10,7 триллиона долларов). Таким образом, при пересчете на 127-миллионное население страны, долг каждого японца составляет 7,8 миллиона иен (около 84 тысяч долларов). Только за последний квартал 2012 года госдолг вырос на 13 триллионов иен (139 миллиардов долларов).