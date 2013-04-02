«Запорожсталь» в 1 квартале увеличила производство стали на 6%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", за 3 месяца 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года увеличил производство стали на 5,8% - до 953,7 тыс. тонн с 901,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, за январь-март 2013 года по сравнению с 3 месяцами 2012 года производство чугуна на предприятии увеличилось на 1,7% - до 804,6 тыс. тонн с 790,9 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 8,5% - до 808,3 тыс. тонн с 745,3 тыс. тонн.

При этом производство стали в марте 2013 г. по сравнению с мартом 2012 года увеличилось на 0,7% - до 328,7 тыс. тонн, чугуна сократилось на 1,8% - до 277,9 тыс. тонн, а проката выросло на 4,7% - до 278,8 тыс. тонн.

«В сталеплавильном производстве за счет использования резервов эффективности и снижения операционных потерь, в марте 2013 года общий расход металлошихты составил 1 111 кг/т, что стало одним из ключевых факторов снижения себестоимости тонны стали на 18,8 %, по сравнению с мартом 2012 года (3 246 грн/т против 3 997,53 грн/т)», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года комбинат увеличил объемы производства стали на 7% - до 294,8 тыс. тонн, объемы производства чугуна на предприятии выросли на 3% - до 247,6 тыс. тонн, проката - на 14,4%, до 247 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

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