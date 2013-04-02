Путин запретил ремонтировать российские боевые корабли за границей

Москва . Президент России Владимир Путин отклонил предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обслуживать корабли ВМФ за пределами страны.

Об этом сообщает российская газета «Известия» (2 апреля).

«В.Путин запретил Минобороны ремонтировать военные корабли на зарубежных верфях. Как сообщил «Известиям» источник в военном ведомстве, президент отклонил предложение министра обороны Сергея Шойгу отправить российские боевые корабли на ремонт на зарубежные верфи. Эту информацию подтвердил и источник «Известий» в Кремле», - говорится в статье.

Сообщается, что В.Путин поручил организовать работу по ремонту кораблей на российских верфях и сейчас этим занимается вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин.

По данным С.Шойгу, сейчас 80% из более 1 тыс. российских боевых и вспомогательных судов выработали ресурс и эксплуатируются за пределами межремонтных сроков. При этом по Госпрограмме вооружений до 2020 года запланирован ремонт всего 65 боевых кораблей, 12 специальных и 62 вспомогательных судов. Одновременно с этим взамен устаревших кораблей планируется построить 113 боевых кораблей, восемь специальных и 65 судов обеспечения.

В то же время, по оценкам военных, российские верфи не способны обеспечить ремонт и обслуживание всех кораблей. Так, по данным Минобороны РФ, в 2012 году Объединенная судостроительная корпорация, которая объединяет практически все российские судоремонтные и судостроительные заводы, не завершила ремонт шести и сервисное обслуживание на 157 кораблях и судах ВМФ России.

Как сообщал УНИАН, представители предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса неоднакратно заявляли о готовности приобщиться к ремонту кораблей и судов Черноморского флота Российской Федерации.

7 марта 2012 года министры обороны Украины и России обсудили возможность ремонта и модернизации кораблей ЧФ РФ на украинских заводах.

15 декабря 2012 года в Севастополе около 20 активистов общественных организаций «Союз рабочих Севастополя» и «Красная гвардия Спартака» пикетировали здание штаба ЧФ РФ с требованием к Министерству обороны России выплатить ПАО «Севморзавод» 4,1 млн рублей задолженности за отремонтированный большой противолодочный корабль «Очаков».

«Наличие данного долга ведет к дальнейшему уничтожению Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе. Многие севастопольцы лишены рабочих мест на производстве, являющемся гордостью нашего города-героя», - говорится в письме министру обороны РФ С.Шойгу. Авторы письма посетовали на то, что российский ВМФ начиная с 2009 года ремонтирует свои корабли за границей, одновременно уже несколько лет не производится расчет за ремонт «Очакова».