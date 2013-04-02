Янукович призывает Кабмин и Раду ускорить принятие экономических законов

Президент Украины Виктор Янукович призывает правительство и Верховную Раду ускорить принятие необходимых экономических законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня очередное заседание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

В.Янукович отметил, что Верховная Рада в этом году практически не работала, и накопился целый ряд законов, “которые нам нужно имплементировать”.

По словам Президента, “сегодня в этом зале собрались те, от кого это зависит, в первую очередь, это руководители правительства, главы администраций”.

В.Янукович напомнил, что из 18 экономических мероприятий, которые были запланированы на первый квартал этого года, не реализовано и половины. “Я хотел бы услышать причины этого и главное - путь, как исправить ситуацию”, - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

В интервью журналистам украинских телеканалов Н.Азаров выразил надежду, что Государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.