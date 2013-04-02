Цены на украинский металлопрокат продолжают снижаться - эксперты

Ориентировочные цены на производство украинского проката в апреле по сравнению с мартом снизились в среднем на 10-25 долл./тонну.

Об этом сообщили эксперты рынка на американском специализированном металлургическом сайте.

«У некоторых трейдеров все еще есть материал на складе, так как они купили его перед китайским Новым годом в ожидании роста цен на рынке, что не произошло», - отметили эксперты.

Таким образом, ориентированные цены на производство холоднокатаного проката установились на уровне — 625-645 долл./тонну, а горячекатаного проката - 550-570 долл./тонну.

При этом сигналы для роста потребления металлопроката отсутствуют из-за незначительной активности на рынке и ожиданий дальнейшего понижения цен.

«Мы ожидаем падение цен в мае на 10-15 долл. за тонну, к тому понижению, которое уже имело место», - отметили эксперты.

Сайт также сообщил, что компания «Метинвест» сделала предложение на горячекатаный прокат, который планирует произвести в апреле, в ценовом диапазоне в 550-570 долл./тонну на условиях франко борт, что ниже первоначального ценового предложения на 15 долл./тонну.

Данные по продажам компанией холоднокатаного проката отсутствуют, но текущий разрыв в цене составляет 75 долл., в результате апрельские цены на холоднокатаный прокат составили 625-645 долл./тонну на условиях франко борт.

На рынке отметили, что, несмотря на отсутствие спроса на металлопродукцию в мире, компания «Метинвест» почти продала все объемы по горячекатаному и холоднокатаному прокату.

Однако следует также подчеркнуть, что тенденции к снижению цен наблюдаются у всех металлопроизводителей стран СНГ.

«На горячекатаный и холоднокатаный прокат апрельского производства из стран СНГ цены упали на 10-25 долл./тонну», - отметили на сайте.

В марте компания «Метинвест» заключила сделку на поставку горячекатаного проката по цене на уровне 580-585 долл. за тонну CFR (на условиях стоимость и фрахт) в Турцию, по сравнению с начальным предложением в 590-605 долл. за тонну CFR.

Также была заключена сделка на поставку в марте холоднокатаного проката в Восточную Европу по цене на уровне 640-645 долл. за тонну FOB (на условиях франко борт) по сравнению с начальным предложением в 650-655 долл. за тонну FOB.

При этом, эксперт инвестиционной компании Concorde Capital Роман Тополюк заявлял, что производители станут контрактовать продукцию, произведенную в апреле по еще меньшим ценам, возвращаясь, таким образом, к низкому уровню цен октября-ноября.

А эксперт инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" Александр Мартыненко отметил, что основной фактор падения цен - превышение предложения над спросом на плоский прокат в Китае, в результате чего китайские металлурги наращивают свое присутствие на внешних рынках.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.