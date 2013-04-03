Базой для ремонта кораблей ЧФ РФ может стать Новороссийский судоремонтный завод

Москва. Запрет на ремонт военных кораблей ВМС РФ за границей, скорее всего, не касается Украины, но базовой ремонтной базой для кораблей Черноморского флота может стать Новороссийск.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал директор Центра анализа мировой торговли оружия Игорь Коротченко (Россия).

«Украинским корабелам стоит беспокоиться, безотносительно к этому указу. На прошлой неделе состоялось заседание морской коллегии при правительстве России под председательством вице-премьера по вопросам ОПК Дмитрия Рогозина, и члены коллегии посетили Новороссийский судоремонтный завод, где обсуждалась возможность использования этого предприятия в качестве судоремонтной базы кораблей ЧФ РФ», - сказал И.Коротченко.

При этом он подчеркнул, что именно Новороссийск может стать альтернативой украинским верфям в Севастополе и Николаеве.

«Не просто так посетили Новороссийск – очевидно, есть желание по крайней мере часть ремонта для ЧФ выполнять именно там», - добавил И.Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Украине не стоит рассчитывать на договоренности, достигнутые с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым относительно ремонта.

«А.Сердюков уже не министр, поэтому Украина может забыть о том, о чем с ним договаривались. Сейчас новый министр и отношения надо строить с ним, и с ним достигать договоренности», - сказал И.Коротченко.

Он считает, что Украина может остаться у разбитого корыта, если не будут подписаны конкретные юридические документы.

В тоже время И.Коротченко отметил, что указ о запрете ремонтировать военные корабли ВМС РФ за границей, скорее всего, не касается Украины, хотя с формальной точки зрения это нововведения касается всей заграницы.

«Если информация «Известий» соответствует действительности, то эти ограничения в первую очередь коснуться кораблей ВМС России, которые были произведены в Польше», - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на российскую газету «Известия», В.Путин запретил Минобороны ремонтировать военные корабли на зарубежных верфях. Как сообщил газете источник, Президент отклонил предложение министра обороны России Сергея Шойгу отправить российские боевые корабли на ремонт на зарубежные верфи.

Сообщается, что В.Путин поручил организовать работу по ремонту кораблей на российских верфях и сейчас этим занимается вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин.

По данным С.Шойгу, сейчас 80% из более 1 тыс. российских боевых и вспомогательных судов выработали ресурс и эксплуатируются за пределами межремонтных сроков. При этом по Госпрограмме вооружений до 2020 года запланирован ремонт всего 65 боевых кораблей, 12 специальных и 62 вспомогательных судов.

В то же время, по оценкам военных, российские верфи не способны обеспечить ремонт и обслуживание всех кораблей.

15 декабря 2012 года в Севастополе около 20 активистов общественных организаций «Союз рабочих Севастополя» и «Красная гвардия Спартака» пикетировали здание штаба ЧФ РФ с требованием к Министерству обороны России выплатить ПАО «Севморзавод» 4,1 млн рублей задолженности за отремонтированный большой противолодочный корабль «Очаков».