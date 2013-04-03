Группа СКМ за год инвестировала в модернизацию своих предприятий 18 млрд грн

Крупнейшая финансово-промышленная группа Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила инвестиции в модернизацию своих предприятий на 18,6% - до 17,98 млрд грн, сообщили в компании.

«Группа СКМ инвестировала в органическое развитие своих активов (без учета M&A) 17,98 млрд грн», - сказано в сообщении.

В частности, инвестиции в развитие бизнеса и модернизацию предприятий холдингов «Метинвест» и ДТЭК составили 6,12 млрд грн и 10,33 млрд грн соответственно.

«Эффективность и прибыльность работы наших предприятий - это фундамент. Наша основная задача - настолько правильно расставить приоритеты в своей инвестиционной политике, чтобы наши предприятия были готовы выдерживать конкуренцию на мировых и внутреннем рынках, прежде всего, за счет повышения качества продукции и снижения затрат», - отметил гендиректор компании СКМ Олег Попов

Согласно сообщению, ключевыми приоритетами останутся: реконструкция аглофабрик ММК им. Ильича и ЕМЗ, инвестиции в энергоэффективность посредством внедрения установок вдувания ПУТ на Азовстали и ЕМЗ, поэтапный вывод из эксплуатации мартеновских печей и модернизация прокатного производства «Метинвеста», а также реконструкция энергоблоков ДТЭК.

«Мы стремимся, чтоб наши предприятия могли конкурировать с мировыми аналогами не только по эффективности, но и по уровню нагрузки на окружающую среду», - отметили в компании.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».