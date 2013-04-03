Украинские металлопроизводители вышли на индийский рынок с ценами ниже китайских

Украинские металлопроизводители плоского проката вышли на индийский рынок с ценовым предложением ниже китайского, в среднем на 45-50 долл./тонну.

Об этом сообщает американский специализированный металлургический сайт.

«Бесполезно предлагать материал по цене в 600 долл./тонну CFR (на условиях стоимость и фрахт), когда пластины (продукт плоского проката) украинских заводов по поставкам в течение мая-июня в конце недели были забронированы по цене 550-555 долл./тонну CFR в Мумбаи», - отмечают эксперты.

Согласно сообщению, ценовое предложение для товарного сорта пластин китайских заводов находится на уровне 596-600 долл./тонну CFR в Мумбаи, по сравнению с украинскими поставками на май-июнь в 550-555 долл./тонну CFR.

Как сообщал УНИАН, ориентировочные цены на производство украинского проката в апреле по сравнению с мартом снизились в среднем на 10-25 долл./тонну.

Эксперты рынка ожидают дальнейшее падение цен в мае на 10-15 долл./тонну, к тому понижению, которое уже имело место.

По данным Государственной службы статистики, Украина в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 7,7% - до 30,774 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

По данным Госстата, производство проката в Украине за январь-февраль сократилось на 5,6% - до 2,9 млн тонн, производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 4,8% - до 2,570 млн тонн.

При этом производство чугуна в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Напомним, продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.