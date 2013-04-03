"Енакиевский коксохимпром" сменил главу набсовета

Акционеры предприятия «Енакиевский коксохимпром» на общем собрании назначили новым главой наблюдательного совета Виталия Литовку, сменившего на этом посту Андрея Сеся, сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отмечается в сообщении, Виталий Литовка до своего назначения занимал должность директора финансового контроля управления финансового контроля металлургического дивизиона.

Также на собрании, которое состоялось 29 марта, акционеры избрали нового члена наблюдательного совета Валерия Стасюка, который сменил занимавшего ранее эту должность Алексея Бойдаченко.

Справка УНИАН. ЧАО «Енакиевский коксохимпром» — один из старейших заводов коксохимической промышленности Донбасса, предприятие с полным циклом переработки углей в кокс и коксохимическую продукцию.

Основной вид деятельности «Енакиевского коксохимпрома» — производство из угольной шихты кокса, коксового газа, химических продуктов коксования.

На заводе выпускается около 20 видов продукции, а проектная мощность по производству кокса составляет 1,065 млн тонн в год, производство сульфата аммония — 14,8 тыс. тонн в год.

Коксовая и химическая продукции завода реализуются как на украинском рынке, так и поставляется в Россию, Индию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Германию, Грузию, Турцию, США, Румынию, Болгарию, Бразилию.

50% акций «Енакиевского коксохимпрома» владеет группа СКМ.

В группу компаний СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.