«Богдан Моторс» в 2012 году увеличил чистый убыток в 55 раз - до 323,4 млн грн

Один из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (г. Киев) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистый убыток в 55 раз - до 323,436 млн грн с 5,887 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 13,2% - до 4,381 млрд грн с 5,048 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, компания «Богдан Моторс» за 9 месяцев 2012 года увеличила чистый убыток на 83% - до 256 млн грн.

В отчете за 9 месяцев отмечалось, что доход компании уменьшился до 3,112 млрд грн с 3,370 млрд грн за аналогичный период 2011 года, а чистый доход - до 2,681 млрд грн с 2,867 млрд грн. При этом валовая прибыль компании за 9 месяцев 2012 года сократилась почти вдвое - до 265,119 млн грн с 440,419 млн грн годом ранее.

По итогам 2012 года компания снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Корпорация «Богдан» в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократила производство автотранспорта на 34,4% - до 10,743 тыс. единиц.

При этом корпорация "Богдан" в 2013 году планирует увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. шт.

"Богдан" планирует с апреля возобновить работу завода легковых автомобилей в Черкассах.

На первом этапе корпорацию «Богдан» контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

Справка УНИАН. Компания "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 8 тыс. автобусов и троллейбусов.