"Никопольский ремонтный завод" Виктора Пинчука в 2012 г. сократил чистую прибыль на 48,6%

Один из ведущих изготовителей и реставраторов промышленного оборудования металлургической промышленности «Никопольский ремонтный завод», входящий в группу компаний «Интерпайп», в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 48,6% - до 3,610 млн грн с 7,024 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 10% - до 79,564 млн грн с 72,307 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Никопольский ремонтный завод» (г. Никополь, Днепропетровская область) специализируется на изготовлении и реставрации промышленного оборудования металлургической, горнодобывающей, машиностроительной, химической, нефтедобывающей, перерабатывающей и других отраслей, а также изготовлении нестандартизированного оборудования по техническому заданию заказчика.

«Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.