Хозсуд Киева запретил компании Ferrexpo отчуждать акции Полтавского ГОКа

Хозяйственный суд Киева запретил компании Ferrexpo отчуждать акции Полтавского горно-обогатительного комбината, говорится в документе, текстом которого располагает УНИАН.

«Запретить компании Ferrexpo и другим лицам совершать действия, направленные на отчуждение любым способом простых именных акций эмитента ценных бумаг «Полтавского горно-обогатительного комбината», - сказано в документе.

Данное решение было принято по иску компаний Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcrоft Services Limited.

Хозсуд Киева также запретил компании «Майнинг-Регистр» вносить любые изменения в реестр собственников именных ценных бумаг, связанные с переходом права собственности на простые именные акции эмитента ценных бумаг комбината.

Ferrexpo пока не прокомментировала судебное решение по Полтавскому ГОКу.

Компании-истцы просили суд также обязать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отменить свидетельства 2003-2008 гг. о регистрации выпуска акций общим количеством 638 752 882 штук на сумму около 6,362 млрд грн, а также признать за истцами право собственности на простые именные акции, эмитированные Полтавским горно-обогатительным комбинатом. В частности, признать право за компанией Gilson Investments Limited на 4 346 512 штук (6,59% от общего количества акций), за Emsworth Assets Limited – 8 000 000 штук (12,14% акций), за Calefort Developments Limited – 8 000 000 штук (12,14% акций) и за компанией Trimcrоft Services Limited – 6 144 006 штук (9,32% акций).

Предметом исковых требований является восстановление положения компаний, существовавшего до нарушения их прав.

В документе сказано, что компании намерены привести реестр владельцев именных ценных бумаг комбината в соответствие с состоянием на 18.11.2002 г. и признать их право собственности на акции.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,33% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, с 2007 года котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. На бирже тогда были проданы 25% акций компании за 420 млн долл.

В 2012 году компания Ferrexpo сократила чистую прибыль на 62,5% - до 215,6 млн долл.