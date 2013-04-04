Фирташ советует бизнесу готовиться к торговым барьерам Таможенного союза
Украинский бизнес должен сохранить свои позиции на рынках стран Таможенного союза, несмотря на вводимые защитные торговые барьеры.
Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ, сообщили УНИАН в пресс-службе федерации.
В частности, украинские предприятия должны учитывать новые требования к качеству продукции, которые страны Таможенного союза вводят с 2015 года. В противном случае ежегодные объемы экспорта продукции из Украины в Россию, Беларусь и Казахстан могут сократиться на 14,8 млрд долл., что составляет 67% нынешних объемов экспорта в страны объединения и 18% от общего объема экспорта. В результате такого сокращения объемов продаж товаров на внешние рынки работу могут потерять около 200 тысяч человек.
В федерации напомнили, что в 2014-2015 годах в странах Таможенного союза вступят в силу 66 технических регламентов, определяющих качество производимой и импортируемой продукции. На данный момент разработаны проекты 47 из них.
«Украинская промышленность должна максимально безболезненно пройти период введения новых правил Таможенного союза. Сохранение и усиление позиций украинского бизнеса на внешних рынках – это самый важный вопрос для Украины. От этого зависит не только наполнение бюджета и создание новых рабочих мест, а и стабильность экономической ситуации в целом», – сказал Д. Фирташ.
По его словам, на базе Федерации работодателей Украины создан Комитет по вопросам технического регулирования на рынках Таможенного союза, который будет координировать разработку украинских технических регламентов и их гармонизацию со стандартами стран Таможенного союза. В рамках Комитета по вопросам технического регулирования Федерация работодателей Украины будет взаимодействовать с правительствами Украины, России, Беларуси и Казахстана, а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.
«Мы не должны упустить возможность создать нормальные условий для экспорта украинской продукции в страны Таможенного союза, не должны повторить ошибку, допущенную во время вступления Украины в ВТО», – считает Д.Фирташ.
Справка УНИАН. По данным Европейской Комиссии, с начала 2008 года по апрель 2012 года наиболее развитые страны ввели более 530 торговых барьеров. Речь идет о тарифных и нетарифных барьерах, таких как изменения таможенных тарифов, стимулирование отечественных компаний при госзакупках, стимулирование приоритетных секторов экономики, стимулирование экспорта, ограничения экспорта сырья с целью его переработки внутри страны. В наибольшей степени свои рынки защищают страны с емкими и быстрорастущими рынками. Это страны БРИКС, Тихоазиатского региона, Латинской Америки. К примеру, Россия приняла 86 ограничительных мер, Бразилия – 38, Китай – 30. При этом Украина за это время приняла всего две меры (касаются государственного стимулирования приоритетных отраслей экономики и ограничения экспорта зерна).