В Европе выросли цены промпроизводителей

Брюссель. В феврале 2013 года цены промышленных производителей в еврозоне выросли на 0,2% по сравнению с январем 2013 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года цены промышленных производителей выросли на 1,3% в зоне евро и в ЕС-27.

В феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,1% в обеих зонах, в энергетическом секторе - выросли на 0,4% в зоне евро и на 1,3% - в ЕС-27. Цены на полуфабрикаты не изменились в обеих зонах, цены на товары длительного использования выросли на 0,1% в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления – также выросли на 0,1% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% - в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года зарегистрирован в Великобритании (2%), Греции (1,7%), Венгрии (1,2%) и Ирландии (0,8%).

Снижение цен зафиксировано в Словакии (-0,6%), Латвии (-0,3%) и Германии (-0,1%).

В феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 1,2% в обеих зонах, в энергетическом секторе - выросли на 1,6% в зоне евро и на 1,4% - в ЕС-27. Цены на полуфабрикаты выросли на 0,7% в обеих зонах, цены на товары длительного потребления также выросли на 0,7% в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления – выросли на 2,3% в зоне евро и на 2,4% - в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,8% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года зарегистрирован в Эстонии (9,7%), Румынии (6,5%), Бельгии (4,2%) и Кипре (2,8%).

Снижение цен зафиксировано в Швеции (-1,6%) и Австрии (-0,5%).

В январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года цены промышленных производителей выросли на 0,4% в обеих зонах.