Украина ввела квоту на импорт коксующегося угля

Кабинет министров Украины ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №225 от 13 марта 2013 года.

Согласно документу, также Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, угля роторного.

«Квота объемом 10,2 млн тонн включает также объемы топлива, необходимые для использования в технологии пылеугольного вдувания (2,5 млн тонн)», - говорится в документе.

При этом распределять объем квоты между субъектами хозяйствования, осуществляющими импорт товаров, будет межведомственная комиссия.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснил установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Справка УНИАН. Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.